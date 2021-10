Milan | parla Giroud | prima dei rossoneri c’erano altri club

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Olivier, in un’intervista rilasciata al Daily Mail, hato del suo possibile trasferimento indi Serie A.di approdare al, l’attaccante francese, ha avuto l’opportunità di trasferirsi sia all’Inter che alla Lazio. In Premier League il classe ’86 era invece finito nel mirino del Tottenham. Queste le parole disulla questione: “C’era stata una possibilità molto piccola di trasferirsi. Ho detto a Frank Lampard che ero così determinato, volevo partire per giocare. Gli ho detto che avevo la Lazio, l’Inter e, sì, anche il Tottenham.” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.