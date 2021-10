Milan, ora è UFFICIALE: c’è la firma sul rinnovo fino al 2026 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Milan, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha reso noto il rinnovo di un giocatore: c’è la firma fino al 2026 che chiude le voci di calciomercato Il Milan è partito… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il, attraverso un comunicato, ha reso noto ildi un giocatore: c’è laalche chiude le voci di calciomercato Ilè partito… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO Anche Calabria e Krunic con i compagni #SkySport #Milan… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN BRAHIM DIAZ POSITIVO AL COVID-19 Comunicato ufficiale: 'Il calciatore sta bene' #SkySport #SerieA… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN MAIGNAN, TERMINATO INTERVENTO CHIRURGICO AL POLSO TEMPI DI RECUPERO STIMATI IN ALMENO DUE MESI #SkySport #Milan #Maignan - Maignangioia : Notizia del rinnovo lanciata ora per distrarre degli ultimi esperimenti su esseri umani del Milan Lab - PierangeloFlor1 : Mi spezza Jean Luke che faceva il figo dopo l’acquisto di Messias con le stories su Instagram, ora si meriterebbe u… -