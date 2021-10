Milan, Ibrahimovic è tornato: lo svedese disponibile contro il Verona (Di venerdì 15 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è allenato ieri con la squadra rossonera. Lo svedese è pronto a tornare in campo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Zlatan, attaccante del, si è allenato ieri con la squadra rossonera. Loè pronto a tornare in campo

