Milan, Giroud: «Sempre ammirato questo club. Shevchenko il mio eroe»

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato della sua ammirazione per il club rossonero da Sempre Olivier Giroud ha parlato della sua ammirazione per il Milan e per Shevchenko. Le parole dell'attaccante al Daily Mail. «Ho Sempre ammirato questo club e questa fantastica maglia. Qua potrebbe essere fantastico concludere la mia carriera in Europa. Quando arrivi al Milan senti il peso della storia. Ho incontrato il mio idolo Shevchenko molte volte. Gli ho detto che era il mio eroe. Ha riso, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero felicissimo».

