Milan | Gazidis rientrato in Italia dopo le cure | ' Finalmente a casa'

O - Una lettera per annunciare il ritorno . È quella che Ivanha indirizzato,inil periodo dia New York, ha indirizzato a tutto il mondo rossonero e in ...

È quella che Ivanha indirizzato, rientrato in Italia dopo il periodo di cure a New York, ha indirizzato a tutto il mondo rossonero e in particolare ai dipendenti del. "Cari colleghi , ...MILANO - "Finalmente a casa". Così Ivan, amministratore delegato delche sta , ha annunciato il suo rientro in Italia attraverso una lettera indirizzata a tutto il mondo rossonero e in particolare ai dipendenti del club. "...L’amministratore delegato si è curato a New York e ora è rientrato a Milano: «Felice di avere rispettato anche gli impegni professionali, spero di rivedervi presto» ...Ivan Gazidis ha scitto una lettera indirizzata al mondo Milan. L'amministratore delegato rossonero è tornato a Milano dopo un periodo passato negli Stati Uniti per motivi di salute.