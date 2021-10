Milan | Gazidis | «Bello tornare in Italia Grazie per il vostro affetto»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ivan, amministratore delegato del, ha scritto una lunga lettera al popolo rossonero dopo il suo ritorno ao Ivan, dopo essersi curato a New York, è tornato ao. La lettera dell’amministratore delegato del. «Cari Colleghi, come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato ao per proseguire il mio percorso verso la guarigione. Ci tengo a dirvi che è un vero piacere e un sollievofinalmente nella città che è davvero casa mia, sebbene l’incredibile sostegno ericevuto in queste settimane non mi abbia mai fatto sentire realmente lontano. Sono anche lieto di essere riuscito a rispettare i miei doveri professionali durante questo periodo di trattamenti e cure molto ...

Dopo il periodo trascorso a New York, l'amministratore delegato del, Ivan, per che sta combattendo contro un carcinoma alla gola , ha annunciato il suo ritorno a Milano . Lo ha fatto con una bella lettera indirizzata a a dirigenti e dipendenti ...È quella che Ivanha indirizzato, rientrato in Italia dopo il periodo di cure a New York, ha indirizzato a tutto il mondo rossonero e in particolare ai dipendenti del. "Cari colleghi , ...Ivan Gazidis vede la luce in fondo al tunnel, dopo che gli era stato diagnosticato un carcinoma alla gola qualche mese fa. L'AD del Milan è tornato da New York a Milano, dove pro ...La lettera di Gazidis. Questa la lettera di Gazidis: "Cari Colleghi, come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarig ...