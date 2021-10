Milan, conferenza stampa Pioli: «Ibrahimovic ci sarà? Domani vediamo» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Milan sabato sfiderà il Verona e in conferenza stampa Stefano Pioli ha presentato la partita Stefano Pioli in conferenza stampa ha presentato Milan–Verona, prima gara dopo la sosta per le Nazionali. Ecco le parole dell’allenatore rossonero. CLICCA QUI PER LA conferenza stampa DI Pioli INTEGRALE SOSTA – «Sosta particolare come tutte. Ci siamo ritrovati tutti insieme solamente ieri. Ho visto la giusta attenzione e la concentrazione giusta. sarà una gara difficile, che ha fatto quattro risultati utili consecutivi e sta bene». UMORE – «La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione di Bergamo. Sappiamo di affrontare un avversario simile e dovremo essere pronti a mettere tante ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilsabato sfiderà il Verona e inStefanoha presentato la partita Stefanoinha presentato–Verona, prima gara dopo la sosta per le Nazionali. Ecco le parole dell’allenatore rossonero. CLICCA QUI PER LADIINTEGRALE SOSTA – «Sosta particolare come tutte. Ci siamo ritrovati tutti insieme solamente ieri. Ho visto la giusta attenzione e la concentrazione giusta.una gara difficile, che ha fatto quattro risultati utili consecutivi e sta bene». UMORE – «La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione di Bergamo. Sappiamo di affrontare un avversario simile e dovremo essere pronti a mettere tante ...

