Milan | altro caso di Covid | Brahim Diaz positivo

(Di venerdì 15 ottobre 2021)O - Altra tegola per il, che dopo l'infortunio del portiere titolare Maignan (10 settimane di stop e tesserato nel frattempo Mirante) deve fare i conti con il. Prima è arrivata la ...

Ungiocatore delè risultato positivo al Covid - 19: dopo Theo Hernandez , ora è toccato a Brahim Diaz . Lo ha annunciato con una nota la società rossonera: "E' risultato positivo ad un ...Il calciatore, si legge ancora nel comunicato del, "sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con ...Guardiamo però anche cosa è successo a Inter, Juventus, Milan e Roma: hanno tanti calciatori affaticati dalle lunghe trasferte internazionali. Non bisogna sedersi e pensare che con il Torino sarà ...Brutte notizie per Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Verona. Il Milan dovrà fare a meno di un titolarissim ...