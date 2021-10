Migranti: Frontex, +87% arrivi nel Mediterraneo centrale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei primi nove mesi dell'anno sulla rotta del Mediterraneo centrale sono stati registrati circa 47.620 attraversamenti illegali delle frontiere. Si tratta di un aumento dell'87% rispetto allo stesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei primi nove mesi dell'anno sulla rotta delsono stati registrati circa 47.620 attraversamenti illegali delle frontiere. Si tratta di un aumento dell'87% rispetto allo stesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Frontex Migranti: Frontex, +87% arrivi nel Mediterraneo centrale La maggior parte dei migranti proveniva da Tunisia, Bangladesh ed Egitto. Lo riferisce Frontex precisando che a livello complessivo l'aumento più significativo è stato registrato proprio sulle rotte ...

Migranti, Polonia: "Consapevoli uso profughi da parte Bielorussia" ... mentre il 4 ottobre il direttore esecutivo di Frontex ha visitato il confine insieme al vice ...avviato i colloqui con i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa per fermare l'afflusso di migranti. ...

Recensione: Open Arms - La legge del mare 15/10/2021 - Il film di Marcel Barrena racconta la nascita dell’ong Open Arms, che ha salvato migliaia di profughi, ma è troppo sbilanciato sulla celebrazione entusiastica del protagonista ...

