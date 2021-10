"Michetti Fascista", vandalizzata la sede del candidato romano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche nell’ultimo giorno prima del silenzio previsto dalla legge, la campagna elettorale a Roma prosegue nel solco di grottesche atmosfere anni 70. La giornata questa mattina è cominciata con un comunicato firmato dal comitato del candidato del centrodestra Enrico Michetti: “Questa notte è stata vandalizzata la sede del nostro comitato elettorale. Scritte ‘Michetti Fascista’ stelle a cinque punte delle Brigate Rosse e la frase ‘ricordati Piazzale Loreto’. Vere e proprie minacce e intimidazioni, alimentate da un clima di odio che va avanti dall’inizio della campagna elettorale nei confronti di tutto il centrodestra. Questo è il risultato”. La polemica sul “Fascista Michetti” va avanti da giorni. Ad alimentarla alcuni suoi vecchi interventi a Radio ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche nell’ultimo giorno prima del silenzio previsto dalla legge, la campagna elettorale a Roma prosegue nel solco di grottesche atmosfere anni 70. La giornata questa mattina è cominciata con un comunicato firmato dal comitato deldel centrodestra Enrico: “Questa notte è stataladel nostro comitato elettorale. Scritte ‘’ stelle a cinque punte delle Brigate Rosse e la frase ‘ricordati Piazzale Loreto’. Vere e proprie minacce e intimidazioni, alimentate da un clima di odio che va avanti dall’inizio della campagna elettorale nei confronti di tutto il centrodestra. Questo è il risultato”. La polemica sul “” va avanti da giorni. Ad alimentarla alcuni suoi vecchi interventi a Radio ...

