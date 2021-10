Michetti chiude la campagna elettorale. Meloni: “Romani più intelligenti di quanto creda la sinistra” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un appello corale al voto anche come risposta alla campagna di fango della sinistra che ha avvelenato il confronto politico. Nel cuore pulsante di Roma, a piazza Campo de’ Fiori, Enrico Michetti chiude la lunga rincorsa elettorale per il ballottaggio insieme al centrodestra unito. Passione e toni alti. Per un intervento denso di argomenti. “In questa campagna elettorale ho capito tante cose. Ho capito che in questa città c’è tanto affetto, voglia di rinascere. Ci sono tante persone per bene e ho capito che ai nostri avversari non fa paura che vinciamo, ma che se vinciamo governeremo bene”. Si sono presentati – ha detto – non ricordando che a Roma non hanno dato un euro. Si erano dimenticati del Giubileo, di tutte le infrastrutture, e per Roma non c’era nemmeno un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un appello corale al voto anche come risposta alladi fango dellache ha avvelenato il confronto politico. Nel cuore pulsante di Roma, a piazza Campo de’ Fiori, Enricola lunga rincorsaper il ballottaggio insieme al centrodestra unito. Passione e toni alti. Per un intervento denso di argomenti. “In questaho capito tante cose. Ho capito che in questa città c’è tanto affetto, voglia di rinascere. Ci sono tante persone per bene e ho capito che ai nostri avversari non fa paura che vinciamo, ma che se vinciamo governeremo bene”. Si sono presentati – ha detto – non ricordando che a Roma non hanno dato un euro. Si erano dimenticati del Giubileo, di tutte le infrastrutture, e per Roma non c’era nemmeno un ...

Advertising

zazoomblog : Michetti chiude a Campo de Fiori: Roma ha voglia di risorgere - #Michetti #chiude #Campo #Fiori: - Cover_forever : RT @RickyPalazzolo: '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. In qu… - MARIO83733913 : RT @RickyPalazzolo: '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. In qu… - Blackre28298349 : RT @RickyPalazzolo: '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. In qu… - RickyPalazzolo : '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. I… -