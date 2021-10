Michetti chiude a Campo de' Fiori: Roma ha voglia di risorgere (Di venerdì 15 ottobre 2021) "In questa città c'è tanto affetto e tanta voglia di rinascere, di risorgere ci son tante persone perbene e ho capito cosa fa paura ai nsotri avversari: fa paura non che vinciamo ma che se vinciamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "In questa città c'è tanto affetto e tantadi rinascere, dici son tante persone perbene e ho capito cosa fa paura ai nsotri avversari: fa paura non che vinciamo ma che se vinciamo ...

Advertising

Cover_forever : RT @RickyPalazzolo: '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. In qu… - MARIO83733913 : RT @RickyPalazzolo: '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. In qu… - Blackre28298349 : RT @RickyPalazzolo: '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. In qu… - RickyPalazzolo : '50 secondi sulla cultura in chiusura' ???? Con questa frase Vespa chiude il confronto tv fra Michetti e Gualtieri. I… - Ailand1992 : RT @tempoweb: Michetti chiude la campagna elettorale a Campo de' Fiori #enricomichetti #elezioni #roma #iltempoquotidiano -