“Mia madre mi ha controllato per tutta la vita”: l’indipendenza di Lourdes da Madonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) La figlia di Madonna, Lourdes Leon, ha recentemente raccontato in un’intervista il suo rapporto conflittuale con la madre, ossessionata dall’avere il totale controllo sulla vita della figlia. “Mia madre mi ha controllato per tutta la vita” ha dichiarato Lourdes. “Avevo bisogno di sentirmi completamente indipendente da lei, e mi sono allontanata subito dopo aver conseguito il diploma la liceo”. La modella 25enne ha poi affermato di essersi pagata da sola il college e di aver acquistato il suo primo appartamento senza alcun aiuto finanziario da parte della madre: “Penso che mia madre abbia visto figli di personaggi famosi comprarsi tutto quello che volevano grazie al contributo economico dei genitori, e ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 15 ottobre 2021) La figlia diLeon, ha recentemente raccontato in un’intervista il suo rapporto conflittuale con la, ossessionata dall’avere il totale controllo sulladella figlia. “Miami haperla” ha dichiarato. “Avevo bisogno di sentirmi completamente indipendente da lei, e mi sono allontanata subito dopo aver conseguito il diploma la liceo”. La modella 25enne ha poi affermato di essersi pagata da sola il college e di aver acquistato il suo primo appartamento senza alcun aiuto finanziario da parte della: “Penso che miaabbia visto figli di personaggi famosi comprarsi tutto quello che volevano grazie al contributo economico dei genitori, e ...

