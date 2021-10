Mia Khalifa contro l’industria a luci rosse | che attacco su Twitter!

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ex pornostar Miaha detto ai suoi 3,9 milioni di follower su Twitter di boicottaredel porno, che definisce senza mezzi termini “predatoria”. La modella, che ha spesso usato parole molto dureil settore, ha postato un tweet sarcastico: “Non boicottodel porno e sostengo invece direttamente i creatori”, seguita da una serie di bandierine. La star libanese è diventata famosa in tutto il mondo nel 2014 grazie a un video per adulti in cui indossava un hijab (il velo islamico, ndr). In precedenza fu lei stessa ad affermare che la scena hard avrebbe dovuto comprendere la satira, sostenendo che il modo in cui vengono rappresentati i musulmani nei film di successo di Hollywood era senz’altro più negativo rispetto alle sue interpretazioni nei film per adulti. Le ...