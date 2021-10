MG Motor a fianco della Federazione Italiana Pallacanestro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Motor fianco

QN Motori

L'accordo consentirà a MGdi essere aldegli atleti per quattro anni, sia in occasione degli Europei del 2022 che si svolgeranno a Milano, che dei M ondiali del 2023 . Puntando alla ...L'accordo consentirà a MGdi essere aldegli atleti per quattro anni, sia in occasione degli Europei del 2022 che si svolgeranno a Milano, che dei Mondiali del 2023. Puntando alla ...Il 15 novembre scatta l’obbligo di gomme da neve o catene a bordo. Dal 15 ottobre si apre il periodo finestra per adeguarsi e dare il tempo ai gommisti di smaltire le richieste. Avete preso il vostro ...· MG diventa partner degli Azzurri della pallacanestro per festeggiare i 100 anni della federazione. · Lo storico brand MG al fianco delle Nazionali Senior, Giovanili e 3×3 maschili e femminili per il ...