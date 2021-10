“Metro leggera” | il Comune di Avellino impegna 100mila euro

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Altriinvestiti per la manutenzione dei pullman della. Fermi nel deposito dell’AIR dal giorno del loro acquisto. Con la determina 174 del 4 ottobre scorso i dirigenti del settore Finanze e Lavori Pubblici deldihannoto la somma necessaria per interventi impiantistici di funzionalizzazione e attrezzaggio degli 11 mezzi depositati all’interno dell’officina dell’Air a Torrette di Mercogliano. Secondo l’Ufficio Tecnico dell’AIR sono estremamente necessari «interventi di impianto speciale elettrico per prove di isolamento filobus con annessi locali di servizio». Impegno di spesa pari ad € 76.743,31 oltre € 3.137,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ...

Orticalab

Avellino . Ancora 100mila euro e diversi mesi di lavoro per la metropolitana leggera di Avellino, prima di vedere i filobus viaggiare per le strade della città. Con la determina 174 del 4 ottobre scorso i dirigenti del settore Finanze e Lavori Pubblici del Comune di Avellino ...