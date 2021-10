Meteo 15 ottobre | in Italia freddo fuori stagione e vento fino a 90 Km h

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilil 15un venerdì diforte e probabili mareggiate. A Napoli è allerta: chiusi parchi e cimiteri per due giorni. Allerta perforte, parchi e cimiteri chiusi a Napoli per due giorni a causa del forteche sta caratterizzando questi ultimi giorni anche il resto dell’. Oggi, 15ilprevede gli ultimi effetti del nucleo di aria fredda che condurrà i termostati ad una temperatura sotto la media. Proprio da oggi il nucleo di aria fredda polare si inizierà a spostarsi verso il Sud-Est del Mediterraneo, a partire dalle coste della Grecia. Da oggi infatti, a parte le forti raffiche di, ci sarà ...

Sulla base dei fenomeni meteorologici avversi comunicati dalla Protezione Civile Regionale e dalla Prefettura di Catanzaro nel pomeriggio, che vedranno dalla mattinata di domani 15, e per le prossime 24 - 36 ore, il territorio comunale interessato da fenomeni da venti forti a burrasca e non escludendo possibili mareggiate lungo le coste esposte, il Commissario ......Il meteo il 15 ottobre un venerdì di freddo fuori stagione, vento forte e probabili mareggiate. A Napoli è allerta: chiusi parchi e cimiteri per due giorni. Allerta per vento forte, parchi e cimiteri ...Freddo e ancora piogge sull'estremo sud per venerdì ma anche un rialzo termico diffuso nel weekend, preludio a una nuova settimana quando ...