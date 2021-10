Mertens | Da oggi basta panchina!

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il folletto belga ha pubblicato tre storie su Instagram, in cui, scherzando, ha parlato con lo storico magazziniere Tommaso Starace della sua situazione attuale, ecco le sue parole: "panchina per me, dainiziamo a giocare".-Insigne-Napoliè già rientrato in campo dopo l'infortunio, giocando qualche minuto contro la Fiorentina. Il belga vuole lottare per un posto da titolare, nonostante là davanti la concorrenza sia agguerrita.

Napoli Calcio - Driespubblica sul suo account Instagram queste storie che lo vedono protagonista insieme al magazziniere del Napoli Tommaso Starace.torna in campo col Napoli? Siparietto con Starace Quest'ultimo gli porta il caffè mentre il belga effettua i massaggi pre allenamento, con l'attaccante che si lascia sfuggire alcune parole sul ..., di istinto, ha rilanciato così: 'Oh no no, basta panchina. Dainiziamo a giocare'. IL VIDEO:Infatti, quando Starace ha portato il caffè a Dries stamattina, il belga ha scherzato con lui, chiedendo se fosse pronto per giocare; allora Starace ha risposto che si siede in panchina con lui. E lo ...Napoli-Torino sarà l’occasione per Mertens di riavere un minutaggio importante, perché ci potrà essere l’occasione di ricoprire il doppio ruolo: assistere Osimhen alle spalle del nigeriano e poi magar ...