Meret | la situazione sul rinnovo e da cosa dipende

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sullaportieri in casa Napoli. In particolare affronta la spinosa questione, il portiere italiano non è e non può essere contento del trattamento attuale riservato da Spalletti, ossia il continuo alternarsi con Ospina. Ad inizio stagione si pensava che, dopo anni in alternanza, fosse stata affidata definitivamente a lui la porta azzurra.-Ospina-Napoli Successivamente l'infortunio rimediato in nazionale ha stravolto i piani del tecnico. Si è affidato a Ospina ed il colombiano ha risposto presente. Domenica, contro il Torino,si riprenderà i pali del Napoli, e dovrà dimostrare a Spalletti di meritarsi quel ruolo. Il Mattino sottolinea come a Spalletti non interessi né l'età né il contratto in scadenza di Ospina, contro il ...