Mercato auto Europa, l'emorragia non si ferma neanche a settembre: -25,2% (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non si ferma l'emorragia di nuove targhe in Europa. A settembre nella zona UE, compresi paesi Efta e Regno Unito, le immatricolazioni sono diminuite del 25.2% (972.723 unità), mentre il cumulato relativo ai primi nove mesi del 2021 registra una crescita del 6,9% (9.161.918 pezzi in totale) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che tuttavia ha prodotto numeri notevolmente più bassi rispetto al normale per via dell'emergenza sanitaria. Secondo l'Acea, quello passato è stato il peggior settembre dal 1995, per quel che riguarda le vendite. Un calo che l'associazione continentale dei costruttori imputa agli strascichi della pandemia ma soprattutto dalla diminuita disponibilità (e dunque offerta) di veicoli causata dalla carenza di semiconduttori che sta affliggendo la produzione industriale.

