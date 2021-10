Memorie - Un libro speciale in dono al Museo Alfa Romeo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sono, nel mondo che ruota intorno all'automobile, piccoli gesti, che si tramutano in momenti densi di significato. Quello avvenuto al Museo Alfa Romeo di Arese nei giorni scorsi ne è un tipico esempio. il semplice dono di un libro, consegnato a Lorenzo Ardizio, direttore del Museo Storico, da Cesare Gasparri Zezza, figlio dell'autrice: ma è un libro del tutto particolare, intitolato L'ultima leonessa. La vita di Giulia Florio, mia madre e scritto da Costanza Afan de Rivera, grande appassionata di auto storiche, in particolare delle Alfa Romeo, scomparsa poco più di un anno fa. stato così coronato un desiderio espresso da Costanza, il cui amore per il marchio del Biscione era scaturito nel 1971, quando vide Nino Vaccarella, che da ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sono, nel mondo che ruota intorno all'automobile, piccoli gesti, che si tramutano in momenti densi di significato. Quello avvenuto aldi Arese nei giorni scorsi ne è un tipico esempio. il semplicedi un, consegnato a Lorenzo Ardizio, direttore delStorico, da Cesare Gasparri Zezza, figlio dell'autrice: ma è undel tutto particolare, intitolato L'ultima leonessa. La vita di Giulia Florio, mia madre e scritto da Costanza Afan de Rivera, grande appassionata di auto storiche, in particolare delle, scomparsa poco più di un anno fa. stato così coronato un desiderio espresso da Costanza, il cui amore per il marchio del Biscione era scaturito nel 1971, quando vide Nino Vaccarella, che da ...

