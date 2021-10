Meloni rilancia la teoria del complotto: 'L'assalto alla Cgil era roba voluta' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorgia Meloni continua a far finta di non conoscere la matrice degli attacchi ignobili contro la Cgil di sabato scorso, e si rifugge nella teoria del complotto. "Dalle notizie di stampa sul raid alla ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorgiacontinua a far finta di non conoscere la matrice degli attacchi ignobili contro ladi sabato scorso, e si rifugge nelladel. "Dalle notizie di stampa sul raid...

Advertising

globalistIT : Che miseria politica #Meloni #complotto #Lamorgese - PietroSalvatori : Se Michetti cade a farsi male è la Meloni Con una sconfitta Salvini le presenta il conto. Se invece vince, Giorgia… - sarra25853327 : RT @Donzelli: Il partito solo a parole democratico per vincere ballottaggi rilancia allarme fascismo dichiarando Meloni fuori da arco democ… - DAVIDEPARODI3 : RT @Donzelli: Il partito solo a parole democratico per vincere ballottaggi rilancia allarme fascismo dichiarando Meloni fuori da arco democ… - Gianluc37578034 : RT @Donzelli: Il partito solo a parole democratico per vincere ballottaggi rilancia allarme fascismo dichiarando Meloni fuori da arco democ… -