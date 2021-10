Melissa Satta: “Sono felice del mio lavoro. E non sono un’icona di bellezza” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Melissa Satta non ha bisogno di presentazioni. Classe 1986, da 17 anni lavora con successo in tv lasciando senza fiato ogni volta che compare in pubblico. Ora è al timone di Missione Beauty, il nuovo talent show a caccia di aspiranti Make-up Artist (MUA) e Hair-Stylist (HS), che da ottobre va in onda ogni venerdì, alle ore 17:15 su Rai2 (ad eccezione del 22 ottobre). In missione con la conduttrice ci sono tre giudici d’eccezione, tre beauty-master dello star-system: Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Hair-Stylist), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist & Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di interior design). A loro è affidata la selezione dei concorrenti tra Make-up Artist e Hair-stylist provenienti da tutta Italia che si mettono in gioco con le loro storie e si cimentano in prove di ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 ottobre 2021)non ha bisogno di presentazioni. Classe 1986, da 17 anni lavora con successo in tv lasciando senza fiato ogni volta che compare in pubblico. Ora è al timone di Missione Beauty, il nuovo talent show a caccia di aspiranti Make-up Artist (MUA) e Hair-Stylist (HS), che da ottobre va in onda ogni venerdì, alle ore 17:15 su Rai2 (ad eccezione del 22 ottobre). In missione con la conduttrice citre giudici d’eccezione, tre beauty-master dello star-system: Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Hair-Stylist), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist & Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di interior design). A loro è affidata la selezione dei concorrenti tra Make-up Artist e Hair-stylist provenienti da tutta Italia che si mettono in gioco con le loro storie e si cimentano in prove di ...

