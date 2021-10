Meghan Markle e la malattia della sorella | di cosa si tratta?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lastra di, contro la quale ha scritto un memoir al veleno, soffre di una grave patologia che la costringe sulla sedia a rotelle. Tutto quello che c’è da sapere sulla patologia e quali i sintomi che la rendono invalidante Non scorre di certo buon sangue frae la sua famiglia, con la quale ha di fatto tagliato i ponti. Sia con il padre che con i due fratelli, la duchessa del Sussex non ha più alcun tipo di rapporto se non quello fatto di frecciatine mediatiche e attacchi senza filtri. E’ stata in particolare lastra Samantha a sferrare un duro attacco all’ex attrice. La donna non ha infatti perso occasione per screditare pubblicamente la duchessa, al punto da scrivere il libro rivelazione “Diario...