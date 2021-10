“Medium”: al cinema l’opera prima di Massimo Paolucci (Di venerdì 15 ottobre 2021) Protagonista di “Medium”, l’ex calciatore e pugile oggi promessa del cinema italiano Emilio Franchini: presentazione ufficiale al cinema Adriano di Roma Sala gremita a Roma al cinema Adriano per la presentazione del film “Medium”. Il film, che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa di Massimo Paolucci, vede protagonista Emilio Franchini, ex calciatore e pugile che si appresta ora a diventare una nuova promessa per il cinemaitaliano. Completano il cast Tony Sperandeo, Martina Marotta, Bruno Bilotta, Barbara Bacci, Francesco Maria Dominedò, Pierfrancesco Ceccanei, Martina Angelucci e Dafne Barbieri, quasi al completo per una premiere da grandi occasioni. Oltre al cast, erano presenti i produttori GiovanniFranchini e Daniele ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) Protagonista di “”, l’ex calciatore e pugile oggi promessa delitaliano Emilio Franchini: presentazione ufficiale alAdriano di Roma Sala gremita a Roma alAdriano per la presentazione del film “”. Il film, che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa di, vede protagonista Emilio Franchini, ex calciatore e pugile che si appresta ora a diventare una nuova promessa per ilitaliano. Completano il cast Tony Sperandeo, Martina Marotta, Bruno Bilotta, Barbara Bacci, Francesco Maria Dominedò, Pierfrancesco Ceccanei, Martina Angelucci e Dafne Barbieri, quasi al completo per una premiere da grandi occasioni. Oltre al cast, erano presenti i produttori GiovanniFranchini e Daniele ...

