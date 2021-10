Mediaset si prepara al nuovo anno. Ecco quali programmi arriveranno nel 2022 (Di venerdì 15 ottobre 2021) In vista dell’anno prossimo, si sta già iniziando a parlare dei programmi che Mediaset sceglierà per comporre il suo nuovo palinsesto televisivo. I fan di Brave and Beautiful potranno tirare un sospiro di sollievo, mentre quelli di Love is in the air resteranno orfani della loro soap preferita. Maria de Filippi tornerà con il suo iconico C’è posta per te e Paolo Bonolis sarà pronto a far ridere il pubblico di Canale 5. È probabile che verrà dato spazio anche a programmi inediti, in modo da ravvivare il repertorio offerto dalle rete televisive. Potrebbe interessarti: Mystery Land sospeso dopo solo due puntate. Mediaset: “Rientra ai box” Non ci sarà più spazio per Love is in the air e Una vita Quando Mediaset aveva deciso di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) In vista dell’prossimo, si sta già iniziando a parlare deichesceglierà per comporre il suopalinsesto televisivo. I fan di Brave and Beautiful potrtirare un sospiro di sollievo, mentre quelli di Love is in the air resterorfani della loro soap preferita. Maria de Filippi tornerà con il suo iconico C’è posta per te e Paolo Bonolis sarà pronto a far ridere il pubblico di Canale 5. È probabile che verrà dato spazio anche ainediti, in modo da ravvivare il repertorio offerto dalle rete televisive. Potrebbe interessarti: Mystery Land sospeso dopo solo due puntate.: “Rientra ai box” Non ci sarà più spazio per Love is in the air e Una vita Quandoaveva deciso di ...

Advertising

tuttopuntotv : Mediaset si prepara al nuovo anno. Ecco quali programmi arriveranno nel 2022 #Canale5 - ETuitta : RT @rhapsvody: mediaset che si prepara per mandare in onda le sue 27 ore di pubblicità #Titanic - xjsekhmet : RT @rhapsvody: mediaset che si prepara per mandare in onda le sue 27 ore di pubblicità #Titanic - telema00 : RT @rhapsvody: mediaset che si prepara per mandare in onda le sue 27 ore di pubblicità #Titanic - harrysmybaae : RT @rhapsvody: mediaset che si prepara per mandare in onda le sue 27 ore di pubblicità #Titanic -