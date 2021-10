Matt Damon mostra la cresta rossa che gli hanno fatto le sue figlie: "Sembravo un gallo" (FOTO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Matt Damon, durante l'ultimo episodio del Tonight Show, ha mostrato il bizzarro taglio di capelli, ad opera delle sue figlie, che l'attore si è concesso durante la sua permanenza in Irlanda. Matt Damon ha deciso di tornare al suo classico taglio di capelli dopo aver permesso alle sue figlie di fargli una cresta rossa a dir poco peculiare, durante il loro soggiorno in Irlanda: "Sembravo un gallo." L'attore, 51 anni, è apparso nell'ultimo episodio del Tonight Show dove ha raccontato una storia piuttosto bizzarra: poco tempo fa ha lasciato che le sue figlie gli tagliassero i capelli a cresta la stessa notte in cui avrebbe dovuto fare una videochiamata con il sindaco di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021), durante l'ultimo episodio del Tonight Show, hato il bizzarro taglio di capelli, ad opera delle sue, che l'attore si è concesso durante la sua permanenza in Irlanda.ha deciso di tornare al suo classico taglio di capelli dopo aver permesso alle suedi fargli unaa dir poco peculiare, durante il loro soggiorno in Irlanda: "un." L'attore, 51 anni, è apparso nell'ultimo episodio del Tonight Show dove ha raccontato una storia piuttosto bizzarra: poco tempo fa ha lasciato che le suegli tagliassero i capelli ala stessa notte in cui avrebbe dovuto fare una videochiamata con il sindaco di ...

