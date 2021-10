Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II parla del suo personaggio, ritratto in nuove foto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Yahya Abdul-Mateen II ha svelato qualche dettaglio del suo personaggio in Matrix Resurrections, film di cui sono state diffuse nuove foto. Tra i protagonisti di Matrix Resurrections ci sarà anche l'attore Yahya Abdul-Mateen II che, in un articolo di Entertainment Weekly che regala anche tre nuove foto del film, svela qualche anticipazione riguardante la sua versione di Morpheus. L'attore ha rivelato che inizialmente era un po' in difficoltà all'idea di raccogliere l'eredità di Laurence Fishburne con un ruolo così iconico, non volendo inoltre copiarlo in nessun modo. Yahya Abdul-Mateen ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021)II ha svelato qualche dettaglio del suoin, film di cui sono state diffuse. Tra i protagonisti dici sarà anche l'attoreII che, in un articolo di Entertainment Weekly che regala anche tredel film, svela qualche anticipazione riguardante la sua versione di Morpheus. L'attore ha rivelato che inizialmente era un po' in difficoltà all'idea di raccogliere l'eredità di Laurence Fishburne con un ruolo così iconico, non volendo inoltre copiarlo in nessun modo....

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II parla del suo personaggio, ritratto in nuove foto… - Stay_Nerd : Matrix Resurrections: Nuova sinossi diffusa da Warner Bros. - cinespression : #MatrixResurrections: #YahyaAbdulMateen II descrive il suo #Morpheus come 'una diversa iterazione'… - gengio63 : RT @ciaorinoclub: Il quarto capitolo della serie Matrix. La trama è ancora sconosciuta. Il film è preceduto da The Matrix Revolutions, 18 a… - ciaorinoclub : Il quarto capitolo della serie Matrix. La trama è ancora sconosciuta. Il film è preceduto da The Matrix Revolutions… -