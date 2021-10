Matrimonio da favola a Capri per la vip, che non poteva scegliere abito diverso (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prima il rito civile e poi, a distanza di quasi due anni, un’altra cerimonia in grande stile a Capri. Un Matrimonio da favola, organizzato nei minimi dettagli con amici e parenti nella meravigliosa isola che è una location a cui entrambi sono molto legati. L’abito? Stupendo, ma per quello la sposa ha avuto ben pochi problemi e dubbi: è firmato dalla Maison di famiglia. Lei è Gabriella de Givenchy, la figlia di Olivier de Givenchy, finanziere della prestigiosa multinazionale JP Morgan e pronipote del celebre stilista Hubert de Givenchy, fondatore dell’omonima Maison di lusso francese. Anche lei ha in qualche modo seguito le orme di famiglia: è designer di gioielli e sta per lanciare la sua prima collezione dopo essersi specializzata in gemmologia durante il lockdown. Lo sposo è il commerciante in petrolio Ugo de ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prima il rito civile e poi, a distanza di quasi due anni, un’altra cerimonia in grande stile a. Unda, organizzato nei minimi dettagli con amici e parenti nella meravigliosa isola che è una location a cui entrambi sono molto legati. L’? Stupendo, ma per quello la sposa ha avuto ben pochi problemi e dubbi: è firmato dalla Maison di famiglia. Lei è Gabriella de Givenchy, la figlia di Olivier de Givenchy, finanziere della prestigiosa multinazionale JP Morgan e pronipote del celebre stilista Hubert de Givenchy, fondatore dell’omonima Maison di lusso francese. Anche lei ha in qualche modo seguito le orme di famiglia: è designer di gioielli e sta per lanciare la sua prima collezione dopo essersi specializzata in gemmologia durante il lockdown. Lo sposo è il commerciante in petrolio Ugo de ...

