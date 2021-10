Masters1000 Indian Wells, Nikoloz Basilashvili sorprende Tsitsipas e vola in semifinale per la prima volta in carriera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Altre sorprese in questo Masters1000 Indian Wells. Dopo le eliminazioni eccellenti di teste di serie blasonate tra cui purtroppo anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner, il cemento californiano ha visto in azione uno scintillante Nikoloz Basilashvili (n.36 del mondo). Il georgiano non aveva mai raggiunto i quarti di finale di un torneo di questa tipologia e negli States si è superato non solo ottenendo la prima qualificazione al penultimo atto, ma battendo un top-3. Si tratta del greco Stefanos Tsitsipas che ha ceduto sullo score di 6-4 2-6 6-4 al cospetto di Basilashvili apparso in grande condizione fisica e mentale. Sarà il 29enne nativo di Tbilisi a continuare l’avventura statunitense, affrontando il vincente del confronto tra l’americano Taylor ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Altre sorprese in questo. Dopo le eliminazioni eccellenti di teste di serie blasonate tra cui purtroppo anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner, il cemento californiano ha visto in azione uno scintillante(n.36 del mondo). Il georgiano non aveva mai raggiunto i quarti di finale di un torneo di questa tipologia e negli States si è superato non solo ottenendo laqualificazione al penultimo atto, ma battendo un top-3. Si tratta del greco Stefanosche ha ceduto sullo score di 6-4 2-6 6-4 al cospetto diapparso in grande condizione fisica e mentale. Sarà il 29enne nativo di Tbilisi a continuare l’avventura statunitense, affrontando il vincente del confronto tra l’americano Taylor ...

Advertising

OA_Sport : #IndianWells Basilashvili sorprende Tsitsipas si concede la prima semifinale di un 1000 in carriera - zazoomblog : Masters1000 Indian Wells 2021 Tsitsipas e Zverev puntano alle semifinali. Ma prima gli scogli Basilashvili e Fritz… - infoitsport : Masters1000 Indian Wells 2021, Jannik Sinner analizza il ko con Fritz: 'Ho avuto le mie chances' - infoitsport : Masters1000 Indian Wells, Jannik Sinner e un ko 'fisiologico' nel percorso di formazione - OA_Sport : #IndianWells L'obiettivo delle ATP Finals è dichiarato, ma il ko per un tennista in costruzione come Sinner ci può… -