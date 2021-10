Masters 1000 Indian Wells 2021, clamorosa eliminazione di Tsitsipas. Basilashvili in semifinale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nikoloz Basilashvili ha eliminato Stefanos Tsitsipas attraverso il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4, riuscendo a ottenere l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Prestazione ottima, ma non eccellente del georgiano, abile a non concedere ritmo all’avversario, ma particolarmente falloso in diversi frangenti. Colpe evidenti per Tsitsipas, evidentemente non al meglio della forma fisica sin dalle prime battute, sin troppo impreciso nei momento clou; il greco ha performato in linea alle aspettative con la prima in campo, sebbene abbia ottenuto sin troppi pochi punti con la seconda. Considerando l’ampio repertorio a sua disposizione, il tennista ellenico non ha usufruito al 100% delle proprie capacità, andando fuori giri sino a perire ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nikolozha eliminato Stefanosattraverso il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4, riuscendo a ottenere l’accesso alle semifinali deldi. Prestazione ottima, ma non eccellente del georgiano, abile a non concedere ritmo all’avversario, ma particolarmente falloso in diversi frangenti. Colpe evidenti per, evidentemente non al meglio della forma fisica sin dalle prime battute, sin troppo impreciso nei momento clou; il greco ha performato in linea alle aspettative con la prima in campo, sebbene abbia ottenuto sin troppi pochi punti con la seconda. Considerando l’ampio repertorio a sua disposizione, il tennista ellenico non ha usufruito al 100% delle proprie capacità, andando fuori giri sino a perire ...

