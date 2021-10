Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: il montepremi e il prize money (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il montepremi e il prize money di Indian Wells 2021, sia in riferimento al maschile che al femminile. Il torneo statunitense offre tradizionalmente le gesta di alcuni tra i migliori talenti al mondo, sebbene l’evento Atp non potrà beneficiare delle prestazioni di Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. Tra gli azzurri, presenti Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager; genericamente, invece, tra i big non mancheranno Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Capitolo Wta: presenti Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Ci sarà da divertirsi, in previsione delle prestazioni di giocatrici del calibro di Vika Azarenka, Simona Halep, Karolina Pliskova, Emma Raducanu, Iga Swiatek e Kim Clijsters. Il ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ile ildi, sia in riferimento al maschile che al femminile. Il torneo statunitense offre tradizionalmente le gesta di alcuni tra i migliori talenti al mondo, sebbene l’evento Atp non potrà beneficiare delle prestazioni di Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. Tra gli azzurri, presenti Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager; genericamente, invece, tra i big non mancheranno Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Capitolo Wta: presenti Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Ci sarà da divertirsi, in previsione delle prestazioni di giocatrici del calibro di Vika Azarenka, Simona Halep, Karolina Pliskova, Emma Raducanu, Iga Swiatek e Kim Clijsters. Il ...

