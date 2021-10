Massimo Cannoletta | che fine ha fatto il campione dell’Eredità La nuova vita dopo il successo in tv

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Aveva lasciato l’Eredità51 puntate battendo il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate.era entrato nel programma il primo novembre e da quel momento ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato) portando a casa quasi 300mila euro. La grande preparazione gli ha sempre, con una certa facilità, di sbaragliare la concorrenza e di arrivare con facilità all’ultima sfida, la Ghigliottina, quella che permette di individuare la parola vincente e di vincere la somma accumulata durante la puntata., chehail“Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per ...

Advertising

AerdnaXCI : #OggiEUnAltroGiorno #15Ottobre Affetti Stabili Romina Carrisi, Emanuel Caserio, Massimo Cannoletta, Carolina Rey… - AerdnaXCI : #OggiEUnAltroGiorno #14Ottobre Affetti Stabili Pietro Masotti, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Massimiliano… - AerdnaXCI : #OggiEUnAltroGiorno #13Ottobre Affetti Stabili Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Emanuel Caserio, Gigliola C… - AerdnaXCI : #OggiEUnAltroGiorno #7Ottobre Affetti Stabili Memo Remigi, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi Ospiti Lilli Gruber, Sandro Giacobbe -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cannoletta

SoloGossip.it

In soli due mesi, come ricorderete,ha vinto ben 200 mila euro. Aggiudicandosi, quindi, un record davvero incredibile. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Dopo il suo 'addio' a L'eredità, l'abbiamo visto al ...... momenti di cultura e informazione sui luoghi più belli d'Italia e le curiosità insieme alla sapiente voce di, campione de 'L'Eredità', arruolato ormai come divulgatore televisivo.È stato il campione de L’eredità ed ha vinto più di 200 mila euro in due mesi, cosa fa oggi Massimo Cannoletta? Non tutti lo sanno.FABRIANO - Le opere di Allegretto Nuzi tornano a casa con la mostra “Oro e colore nel cuore dell’Appennino”, una esposizione che da ...