Mario Draghi, la biografia non autorizzata su FQ MillenniuM in edicola da sabato 16 ottobre. 2/Il Britannia e le privatizzazioni contestate (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei dieci anni in cui Mario Draghi è direttore generale del Tesoro, dal 1991 al 2001, sono molte le operazioni controverse che lo vedono parte in causa. A cominciare dalla difesa a oltranza del cambio della lira, finita sotto attacco della speculazione nel settembre 1992, nella quale saranno bruciati 48 miliardi di dollari di riserve valutarie della Banca d’Italia, governata allora da Carlo Azeglio Ciampi. Poi c’è il capitolo delle privatizzazioni, molte delle quali fanno discutere ancora oggi, come Telecom e il “regalo” di Autostrade ai Benetton. O il collocamento da parte del Tesoro, nel 1999, delle azioni Enel a 3,8 milioni di risparmiatori che perderanno il 50% di quanto investito nei tre anni successivi. Queste e altre storie sono approfondite nella lunga inchiesta collettiva di FQ MillenniuM, il mensile diretto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei dieci anni in cuiè direttore generale del Tesoro, dal 1991 al 2001, sono molte le operazioni controverse che lo vedono parte in causa. A cominciare dalla difesa a oltranza del cambio della lira, finita sotto attacco della speculazione nel settembre 1992, nella quale saranno bruciati 48 miliardi di dollari di riserve valutarie della Banca d’Italia, governata allora da Carlo Azeglio Ciampi. Poi c’è il capitolo delle, molte delle quali fanno discutere ancora oggi, come Telecom e il “regalo” di Autostrade ai Benetton. O il collocamento da parte del Tesoro, nel 1999, delle azioni Enel a 3,8 milioni di risparmiatori che perderanno il 50% di quanto investito nei tre anni successivi. Queste e altre storie sono approfondite nella lunga inchiesta collettiva di FQ, il mensile diretto ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio attacca il premier Mario #Draghi sul #greenpass: 'Sua Maestà Maria Antonietta Mario Dra… - fattoquotidiano : PONTE MORANDI Il premier Mario Draghi e il suo “governo dei migliori” non sembrano ascoltare i familiari delle 43… - Corriere : ?? La posizione di Mario Draghi è molto netta - PuniFra : RT @gr_grim: È entrato in vigore il decreto che introduce il #greenpass obbligatorio sul luogo di lavoro. Mario #Draghi e compagnia cantant… - emidio_antonio : RT @FaustoDeMaria: Mi piace la fermezza e l’autorevolezza di Mario Draghi sul #greenpass che non si fa influenzare per niente da quei poli… -