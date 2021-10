Maraio al TTG di Rimini | “Segnali di ripresa Ora prepararsi a stagione invernale”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Laestiva appena trascorsa e l’impegno degli operatori, già a lavoro per l’accoglienza dei flussi che arriveranno in città grazie alle Luci d’Artista, hanno fatto segnare una positivadel settore turistico a Salerno. – afferma il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo, presente a– Uno sforzo lodevole che deve essere necessariamente accompagnato anche da precise strategie di politiche economiche. In questo, incentivare l’incoming è fondamentale per consentire, a chi opera in questo settore, di alzare l’asticella dell’offerta. Certo, il grande lavoro fatto dall’amministrazione nella valorizzazione della risorsa mare con il ripascimento del litorale, la riqualificazione di alcune aree strategiche e il miglioramento dei servizi è stato un supporto importante. Ma è ...

Enzo Maraio, Segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, attualmente in visita al TTG Travel Experience in corso a Rimini, si è esposto sull'attuale situazione turistica di Salerno, che, ...Lo dichiara il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, in visita al TTG Travel Experience in corso a Rimini.