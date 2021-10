Manuel Bortuzzo | tutti preoccupati fuori e dentro la Casa | rischia il ritiro dal GF Vip 6

(Di venerdì 15 ottobre 2021), inquilini e pubblico del GF Vip 6 ora sono. Il nuotatore del resto è uno dei grandi protagonisti di questa edizione e infatti da quando il reality di Alfonso Signorini è cominciato, si è parlato tanto di lui, della sua situazione, dei messaggi importanti che vuole mandare ai telespettatori e anche della tormentata frequentazione intrapresa nellacon Lulù Selassié. Che a proposito sembra proprio non volersi arrendere nonostantele abbia spiegato a chiare lettere di non voler continuare questa loro storia al GF Vip 6. Anche nelle scorse ore la principessa si è avvicinata al nuotatore e chiesto un contatto fisico con le lacrime agli occhi. Ma lui non si è scomposto, anzi: “Viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6: Manuel Bortuzzo chiude con Lucrezia - infoitcultura : Grande Fratello Vip, è finita tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo - leggoit : #gfvip, #manuel bortuzzo uscirà dalla Casa? Un problema di salute lo preoccupa: «Non è normale...» - Unf_Tweet : - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, è finita tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Poi la rivelazione ambigua: “Sul telefono ho tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

GF VIP, Lulù Selassié ci riprova con/ Dopo il rifiuto scoppia in lacrime La principessa Jessica Selassiè non ha potuto non dargli ragione, aggiungendo un ulteriore dettaglio alla ...La salute didesta qualche preoccupazione all'interno della casa del GFVip: presto sarà costretto ad abbandonare la Casa? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.comLa salute di Manuel desta qualche preoccupazione all'interno della casa del GFVip: presto sarà costretto ad abbandonare la Casa? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: ...Al Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié non si arrende e, nonostante Manuel Bortuzzo le abbia detto di volere i propri spazi, lei continua a corteggiarlo. Capitolo chiuso (si spera), ora Selassié sta ...