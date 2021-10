Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip? L’infezione è tornata | oggi vedrà il medico – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 15 ottobre 2021)sta soffrendo con una infezione nella Casa del. Il nuotatore, proprio per questo motivo, potrebbe essere costretto are il gioco nonostante le rassicurazioni del padre ieri sera chiacchierando con Casa Chi.ililsoffre di queste problematiche un paio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.