Manifestazione a Roma sabato 16 ottobre 2021: orario e luogo dell'evento (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani, 16 ottobre, a Roma ci sarà la Manifestazione Cgil-Cisl-Uil in piazza San Giovanni, ore 14. Dal palco parleranno i segretari generali delle tre confederazioni (Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri). "Mai più fascismi" è lo slogan utilizzato. Un evento per rispondere all'assalto alla sede Romana della Cgil avvenuto sabato scorso, durante le proteste a piazza del Popolo contro il Green pass. "Cgil, Cisl e Uil organizzano per sabato 16 ottobre a Roma una grande Manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia", si legge nel comunicato diffuso dai sindacati. Manifestazione 16 ottobre, le motivazioni I sindacati chiedono che il partito Forza Nuova venga ...

