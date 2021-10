Manchester City, Guardiola: “Sterling? Non voglio giocatori infelici. Il posto garantito non esiste” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non sapevo che Sterling stesse pensando di andarsene. E’ un nostro giocatore e spero che continui a esserlo. Non posso assicurare a nessuno quanti minuti giocheranno, devono parlare tutti in campo. Non solo Raheem ma tutti”. Queste le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Burnley. “voglio che i miei calciatori siano felici. Devono essere felici di essere nel club, se non lo sono, devono prendere una decisione – aggiunge – . Sono io quello che prende le decisioni in base a ciò che è meglio per il club, non per i giocatori. Non voglio vedere calciatori infelici. Ci sono tante squadre, tanti allenatori, tante opzioni. Se qualcuno è infelice chiama il ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non sapevo chestesse pensando di andarsene. E’ un nostro giocatore e spero che continui a esserlo. Non posso assicurare a nessuno quanti minuti giocheranno, devono parlare tutti in campo. Non solo Raheem ma tutti”. Queste le parole del tecnico delPep, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Burnley. “che i miei calciatori siano felici. Devono essere felici di essere nel club, se non lo sono, devono prendere una decisione – aggiunge – . Sono io quello che prende le decisioni in base a ciò che è meglio per il club, non per i. Nonvedere calciatori. Ci sono tante squadre, tanti allenatori, tante opzioni. Se qualcuno è infelice chiama il ...

