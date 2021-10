Advertising

TV7Benevento : Manageritalia, il segretario generale Fiaschi tra i 100 welfare specialist di Fortune Italia... -

Ultime Notizie dalla rete : Manageritalia segretario

Adnkronos

... Alberto Baban, presidente Venetwork; Roberto Beccari, vicepresidente; Italo Candoni, vicedirettore Confindustria Veneto Cultura; Mattia Agnetti,organizzativo ...... cioè del rendere conto delle risorse impiegate, e per questo " ha detto Massimo Fiaschi,generale" partiamo dal dialogare con tanti candidati sindaci in tutt'Italia. ...Roma, 15 ott. (Labitalia) - I 100 'welfare specialist' in Italia. E' il tema dello speciale del numero di Fortune Italia in edicola. Una rassegna dei protagonisti di un mondo aggiornato e contemporane ...Questi i risultati del convengo che si è svolto presso l'aula magna dell'Università Ca' Foscari 'La trasformazione del lavoro nel turismo veneto: le filiere produttive e il ruolo dei manager' organizz ...