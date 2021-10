Mamma a 54 anni: “Non me lo aspettavo a questa età”. Il lieto annuncio della famosissima cantante (Di venerdì 15 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Skin si è raccontata sulle pagine di Ok!Magazine. La voce degli Skunk Anansie e la compagna Rayne Baron, in arte Ladyfag, sono in attesa del loro primo figlio. La cantante si è detta entusiasta e impaziente di diventare madre: "Mancano due mesi. È entusiasmante e sto cercando di fare il più possibile adesso, in modo tale da non fare niente per un po' quando nascerà il bebè". Quindi ha ammesso candidamente che a 54 anni non si aspettava di vivere questa esperienza: "È strano, non pensavo che sarebbe successo alla mia età. È emozionante". Lafyfag incinta, Skin le accarezza il pancione. Skin e Rayne Baron stanno insieme da 13 anni. Lo scorso anno, la cantante ha annunciato che lei e la performer Ladyfag si sentono pronte alle nozze. Sui social, intanto, le due raccontano dei ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Skin si è raccontata sulle pagine di Ok!Magazine. La voce degli Skunk Anansie e la compagna Rayne Baron, in arte Ladyfag, sono in attesa del loro primo figlio. Lasi è detta entusiasta e impaziente di diventare madre: "Mancano due mesi. È entusiasmante e sto cercando di fare il più possibile adesso, in modo tale da non fare niente per un po' quando nascerà il bebè". Quindi ha ammesso candidamente che a 54non si aspettava di vivereesperienza: "È strano, non pensavo che sarebbe successo alla mia età. È emozionante". Lafyfag incinta, Skin le accarezza il pancione. Skin e Rayne Baron stanno insieme da 13. Lo scorso anno, laha annunciato che lei e la performer Ladyfag si sentono pronte alle nozze. Sui social, intanto, le due raccontano dei ...

