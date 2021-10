Maltempo Italia, sono ore drammatiche: le impressionanti immagini e video (Di venerdì 15 ottobre 2021) immagini E video A FINE ARTICOLO. Primo bilancio dell'ondata di Maltempo in Sicilia, devastata in queste ore da pioggia, vento e mareggiate che hanno toccato più punti dell'Isola. I principali danni causati dalla pioggia si registrano nella parte settentrionale della regione. Gran lavoro per il dipartimento regionale di protezione civile che dalla scorsa notte sta affrontando le situazioni di pericolo provocate dalle piogge che si sono riversate in queste ore sulla Sicilia. Dalla Soris, la sala emergenze della Protezione Civile siciliana decine di attivazioni di funzionari e di Nopi (Nucleo Operativo Pronto Intervento) sono state effettuate. Il Dirigente Generale della Protezione Civile ha inviato oggi le squadre di tecnici del DRPC per svolgere sopralluoghi e mitigare le problematiche occorse. I ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 ottobre 2021)A FINE ARTICOLO. Primo bilancio dell'ondata diin Sicilia, devastata in queste ore da pioggia, vento e mareggiate che hanno toccato più punti dell'Isola. I principali danni causati dalla pioggia si registrano nella parte settentrionale della regione. Gran lavoro per il dipartimento regionale di protezione civile che dalla scorsa notte sta affrontando le situazioni di pericolo provocate dalle piogge che siriversate in queste ore sulla Sicilia. Dalla Soris, la sala emergenze della Protezione Civile siciliana decine di attivazioni di funzionari e di Nopi (Nucleo Operativo Pronto Intervento)state effettuate. Il Dirigente Generale della Protezione Civile ha inviato oggi le squadre di tecnici del DRPC per svolgere sopralluoghi e mitigare le problematiche occorse. I ...

Advertising

infoitinterno : MALTEMPO: dove e quando sarà presente in Italia nei prossimi 6 giorni? - infoitinterno : MALTEMPO: vi diciamo DOVE e QUANDO sarà presente in Italia nei prossimi 6 giorni! - AntonellaCica : RT @MMmarco0: Ondata di freddo nelle prossime 48 ore in Italia con correnti fredde provenienti dai Balcani. Temperature in calo e maltempo… - Yena90202633 : RT @MMmarco0: Ondata di freddo nelle prossime 48 ore in Italia con correnti fredde provenienti dai Balcani. Temperature in calo e maltempo… - CentroMeteoITA : #METEO - Prevalente STABILITA' nel #WEEKEND, ma il #MALTEMPO insiste ancora in alcune zone d'#ITALIA, ecco dove -