Malattie rare, Trama (Sifo): “In Campania gruppi lavoro su Pdta con farmacisti, medici ed esperti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “In regione Campania si sta lavorando su Pdta (Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) di grande importanza. Abbiamo esperienze molto forti che hanno visto il coinvolgimento dei farmacisti, della medicina generale, degli specialisti ambulatoriali e delle strutture ospedaliere. Forti di queste esperienze e dei gruppi di lavoro sul Pdta, sono sicuro che saranno messe in campo delle azioni che porteranno al maggiore coinvolgimento e alla maggiore presa in carico di tutti gli assistiti sul territorio regionale”. Lo ha dichiarato Ugo Trama, dirigente del Servizio farmaceutico della Regione Campania e componente del consiglio direttivo della Sifo, in occasione del Congresso nazionale 2021 della Società italiana di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “In regionesi sta lavorando su(Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) di grande importanza. Abbiamo esperienze molto forti che hanno visto il coinvolgimento dei, dellana generale, degli specialisti ambulatoriali e delle strutture ospedaliere. Forti di queste esperienze e deidisul, sono sicuro che saranno messe in campo delle azioni che porteranno al maggiore coinvolgimento e alla maggiore presa in carico di tutti gli assistiti sul territorio regionale”. Lo ha dichiarato Ugo, dirigente del Servizio farmaceutico della Regionee componente del consiglio direttivo della, in occasione del Congresso nazionale 2021 della Società italiana di ...

Advertising

piersileri : È stato appena approvato in Senato all'unanimità dalla XII Commissione il T.U. sulle malattie rare. Finalmente avre… - StraNotizie : Malattie rare, Macchia (Ossfor): 'Board regionali su modello Pdta per rachitismo ipofosfatemico'… - zazoomblog : Malattie rare Macchia (Ossfor): Board regionali su modello Pdta per rachitismo ipofosfatemico - #Malattie #Macchia… - StraNotizie : Malattie rare, Trama (Sifo): 'In Campania gruppi lavoro su Pdta con farmacisti, medici ed esperti'… - StraNotizie : Malattie rare, Trama (Sifo): 'In Campania gruppi lavoro su Pdta con farmacisti, medici ed esperti'… -