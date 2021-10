“Mai più fame”, il manifesto appello al governo Draghi firmato da Gomez, Cappato, Vergassola e da decine di personalità dello spettacolo e della cultura (Di venerdì 15 ottobre 2021) Peter Gomez, Tiziano Ferro, Federica Pellegrini, Dario Vergassola. Ma anche Carlo Petrini, Marco Cappato, Ferruccio De Bortoli, e Marco Tarquinio. E ancora gli influencer Chiara Maci, Germano Lanzoni (de “Il Milanese Imbruttito”) e Vincenzo Maisto (de “Il Signor Distruggere). Sono solo alcuni dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del cinema (qui la lista completa dei primi firmatari) che hanno firmato “Mai più fame”, il manifesto redatto da Azione contro la fame in occasione della prossima Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre) e in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che attendono il governo, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Peter, Tiziano Ferro, Federica Pellegrini, Dario. Ma anche Carlo Petrini, Marco, Ferruccio De Bortoli, e Marco Tarquinio. E ancora gli influencer Chiara Maci, Germano Lanzoni (de “Il Milanese Imbruttito”) e Vincenzo Maisto (de “Il Signor Distruggere). Sono solo alcuni dei tanti personaggi del mondo, del giornalismo e del cinema (qui la lista completa dei primi firmatari) che hanno“Mai più”, ilredatto da Azione contro lain occasioneprossima Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre) e in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che attendono il, a ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La violenza e le intimidazioni non saranno mai strumenti della Politica. Esprimo la solidarietà di tutto il… - FrancescoLollo1 : Criminali comunisti vandalizzano la sede del comitato #Michetti: stella a cinque punte Br e minacce di morte. È sem… - 10_Smarti : Non sono più solo sogni…è realtà! Dobbiamo crederci, ancora di più e ora più che mai… e lo faremo!?… - femcalevantelig : RT @CislNazionale: ?? ‘ #Maipiufascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia’: domani, #16ottobre, a Roma attesi 800 pullman, 10… - tessherondale91 : @da_neer H: si..la pizza *sussurra triste* non voglio vedere connor mai più papà. Bacia le altre ragazze. -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Coronavirus, 2.732 nuovi positivi e 42 morti. Effetto Green pass: oltre 500mila tamponi in 24 ore, mai così tanti Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, mai così tanti in Italia: sono 506.043 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati ... due in più ...

La ministra Bonetti scivola sulle Pari Opportunità: 'Poche donne candidate? Alcune non sono all'altezza'. Conte: 'Concetto maschilista' ... però, lo scivolone sulla sindaca pentastellata che ha provocato la reazione di Conte: 'Avete mai ... Ma la nota ancor più stonata è che a pronunciare quest'ultima frase sia stata Elena Bonetti, ministra ...

iRobot Braava 390T, oggi o mai più (occasione -46%) Punto Informatico Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore,così tanti in Italia: sono 506.043 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati ... due in...... però, lo scivolone sulla sindaca pentastellata che ha provocato la reazione di Conte: 'Avete... Ma la nota ancorstonata è che a pronunciare quest'ultima frase sia stata Elena Bonetti, ministra ...