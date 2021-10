MagicaMusica | l’orchestra composta da ragazzi con disabilità che da anni incanta l’Italia | “Se suoni non ti senti mai solo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono dei professionisti, fanno musica di qualità e vanno considerati per quello che fanno”. Il maestro Piero Lombardi, parla così dei trentaconche compongono”, da lui ideata e diretta. Da più di 13portano i concerti in giro per. “La musica fa miracoli”, continua Lombardi, che da sempre si occupa di scuola nel Cremasco. “È in grado di creare atmosfere magiche dove è piacevole esprimersi individualmente e collettivamente, dove si vivono momenti gioiosi e gratificanti, dove non timai”. E lui il miracolo l’ha fatto: è riuscito a valorizzare uno a uno questi giovani, a dar loro la possibilità di suonare uno strumento, a unire ogni elemento per farne un’armonia di ...