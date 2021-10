Macerata | ragazzo inglese sequestrato Uno degli arrestati | Era solo una messinscena

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il giallo del turistasegregato in un appartamento a Monte San Giusto. Ai domiciliari i presunti aggressori. Le dichiarazioni al gip: "Nessun rapimento, eravamo d'accordo per ripagare un debito"

Advertising

infoitinterno : Sequestro ragazzo inglese a Macerata. Caccia al quinto uomo - CarlinoMacerata : Sequestro ragazzo inglese a Macerata. Caccia al quinto uomo - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Macerata, giallo de ragazzo inglese sequestrato. Gli aggiornamenti di Marco Piccaluga - infoitinterno : Macerata, ragazzo inglese sequestrato. Uno degli arrestati: 'Era solo una messa in scena' - GiovanniBussett : RT @repubblica: Macerata, ragazzo inglese sequestrato. Uno degli arrestati: 'Era solo una messa in scena' -

Ultime Notizie dalla rete : Macerata ragazzo

Demilecamps ha detto di aver conosciuto a Bologna, poco dopo il suo arrivo, unche poi lo ... Sequestro a, il turista inglese: "Tormentato col taser, ho avuto paura" - Rapimento ......50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi ancheinglese ...Sequestrato a Firenze, preso a pugni e sedato con i sonniferi fino a Monte San Giusto (Macerata), ostaggio di quattro ragazzi conosciuti in spiaggia in estate. Del tutto diversa la tesi dei quattro ar ...I campioni d’Italia 2019 di pallone col bracciale della Us Acli Macerata sono stati ricevuti dall’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi in una cornice suggestiva. La blasonata squadra, composta da Ale ...