Ma se «tutta Italia è in rivolta» il 15 ottobre, perché continuate a pubblicare le foto della Street Parade di Zurigo? (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è una foto che, più di ogni altra, sta facendo il giro dei social network. C'è chi la condivide credendo davvero che sia una fotografia di una protesta Italiana il 15 ottobre (molti parlano di Genova), chi – invece – contribuisce alla confusione: nell'intento di prendere in giro i no-green pass, inserisce nel flusso di immagini sui social network una fotografia che non corrisponde alla realtà. O meglio, non corrisponde a nessuna realtà Italiana in questi giorni. L'immagine in questione è quella della Street Parade di Zurigo in epoca pre-covid. Si tratta di una manifestazione musicale (l'elettronica la fa da padrona) ed è stata accostata spesso a manifestazioni no-vax in giro per l'Europa (qualcuno l'ha spacciata per ...

Giorgiolaporta : #Trieste chiama #Genova risponde. La protesta dei #portualidiTrieste dilaga e si estende in tutta Italia. Tenete du… - ladyonorato : Trasporto aereo azzoppato, porti in tumulto, proteste e disordini nelle piazze in tutta Italia. Continuiamo a far f… - Adnkronos : #Greenpass obbligatorio al lavoro, #proteste e sit-in in tutta Italia. - Elyemme : Marcello Pamio - 15 ottobre 2021 Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia stanno manifestando per la Libert… - performancestra : E del sistema squadra fa parte l’aiutarsi, che non è un gesto morale, ma una vera e propria regola del gioco. ???… -