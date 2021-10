Ma quindi Giorgia Meloni ha detto che era “senza taglia e cuci” un video che non aveva tutta la prima parte? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ma così non vale! Giorgia Meloni, nel pomeriggio di ieri, aveva scelto di mostrare – prima che andasse in onda la tradizionale puntata del giovedì di Piazzapulita – il video con le dichiarazioni rilasciate a Francesca Carrarini, la giornalista che la trasmissione di Corrado Formigli ha inviato a cercare di intercettare Matteo Salvini e Giorgia Meloni per un commento dopo la messa in onda delle prime due puntate di Lobby Nera (l’inchiesta condotta da Fanpage). Lo aveva fatto – a suo modo di vedere – «senza taglia e cuci», giocando ancora una volta sulla sua strategia difensiva rispetto ai contenuti che l’inchiesta giornalistica Lobby Nera aveva mostrato: vedere prima ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ma così non vale!, nel pomeriggio di ieri,scelto di mostrare –che andasse in onda la tradizionale puntata del giovedì di Piazzapulita – ilcon le dichiarazioni rilasciate a Francesca Carrarini, la giornalista che la trasmissione di Corrado Formigli ha inviato a cercare di intercettare Matteo Salvini eper un commento dopo la messa in onda delle prime due puntate di Lobby Nera (l’inchiesta condotta da Fanpage). Lofatto – a suo modo di vedere – «», giocando ancora una volta sulla sua strategia difensiva rispetto ai contenuti che l’inchiesta giornalistica Lobby Neramostrato: vedere...

Advertising

pepo1913 : RT @PiazzapulitaLA7: ' @GiorgiaMeloni è una donna intelligente, molto in ascesa. Pensare di non dover rendere conto delle proprie azioni ai… - jacques_jj6592 : RT @PolScorr: Giorgia #Meloni è pagata per rispondere alle domande del Popolo italiano, siede in Parlamento ed ha quindi il dovere di farlo… - Dagherrotipo1 : RT @PolScorr: Giorgia #Meloni è pagata per rispondere alle domande del Popolo italiano, siede in Parlamento ed ha quindi il dovere di farlo… - PolScorr : RT @PolScorr: Giorgia #Meloni è pagata per rispondere alle domande del Popolo italiano, siede in Parlamento ed ha quindi il dovere di farlo… - Moixus1970 : RT @PiazzapulitaLA7: ' @GiorgiaMeloni è una donna intelligente, molto in ascesa. Pensare di non dover rendere conto delle proprie azioni ai… -