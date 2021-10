“Ma in bagno… Si sente tutto”. Notte hot e scoperta choc al GF Vip. Tutti dietro la porta, imbarazzo totale (Di venerdì 15 ottobre 2021) GF Vip 6, è capitato di nuovo. imbarazzo nella Notte durante qei rumori inconsueti. Non è la prima volta che qualche inquilino della casa, nel cuore della Notte, si lascia andare a un momento di autoerotismo. Dopo la scoperta imbarazzante di Raffaella Fico e quella di Carmen Russo, quasta volta i riflettori sembrano essersi accesi proprio su una delle Vippone della casa. Telecamere vigili puntate h24 sugli inquilini della casa. Nulla riesce a sfuggire all’attenzione del pubblico che ha assistito nelle ultime ore all’ennesimo momento imbarazzante tra i Vipponi. Prima è stata Raffaela Fico a sorprendere Nicola Pisu durante un momento di privacy, poi è stata la volta di Alex Belli, beccato da Carmen Russo. Tutti ricorderanno il commento ironico dell’inquilina della casa: “L’ho trovato in piena ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) GF Vip 6, è capitato di nuovo.nelladurante qei rumori inconsueti. Non è la prima volta che qualche inquilino della casa, nel cuore della, si lascia andare a un momento di autoerotismo. Dopo laimbarazzante di Raffaella Fico e quella di Carmen Russo, quasta volta i riflettori sembrano essersi accesi proprio su una delle Vippone della casa. Telecamere vigili puntate h24 sugli inquilini della casa. Nulla riesce a sfuggire all’attenzione del pubblico che ha assistito nelle ultime ore all’ennesimo momento imbarazzante tra i Vipponi. Prima è stata Raffaela Fico a sorprendere Nicola Pisu durante un momento di privacy, poi è stata la volta di Alex Belli, beccato da Carmen Russo.ricorderanno il commento ironico dell’inquilina della casa: “L’ho trovato in piena ...

