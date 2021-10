Ma chi lo vince questo Mondiale? Hamilton garanzia, Verstappen merita (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il duello fra Max Verstappen e Lewis Hamilton sta regalando emozioni e incertezza. Il Mondiale è in bilico, con l'olandese in vantaggio di 6 punti sull'inglese quando mancano 6 gare alla conclusione ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il duello fra Maxe Lewissta regalando emozioni e incertezza. Ilè in bilico, con l'olandese in vantaggio di 6 punti sull'inglese quando mancano 6 gare alla conclusione ...

Ma chi lo vince questo Mondiale? Hamilton garanzia, Verstappen merita ...nei GP di valutare le forze in campo e dire chi è il favorito nella corsa al titolo. Continua Di che cosa parliamo? Jean Alesi: 'Sfida aperta. Verstappen ora prende meno rischi' René Arnoux: 'Vince ...

